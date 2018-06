Una jove passa 15 dies a la presó per entrar sense voler als EUA des del Canadà

Cedella Roman, una francesa de 19 anys, va ser arrestada el maig passat durant 15 dies per les autoritats nord-americanes després que creués del Canadà als Estats Units sense voler mentre corria. La història de Roman ha tingut un gran ressò a França, ja que es veu com un absurd reflex de la dura política migratòria de l'administració de Donald Trump.

Roman va sortir el 21 de maig a córrer als voltants de White Rock, localitat de l'extrem oest canadenc fronterera amb els Estats Units. L'estudiant va abandonar la platja a causa de la pujada de la marea i es va endinsar a terra ferma, on va ser interpel·lada per dos agents. La jove, que no portava cap document d'identitat en el moment de la detenció, va assegurar no haver-se adonat que estava a territori nord-americà -havia entrat a l'Estat de Washington i abandonat el canadenc de Columbia britànica- i així ho va fer saber als agents.

Tot i les explicacions, va ser transferida a un centre de detenció nord-americà al costat de l'aeroport de Tacoma, a Seattle, situat a uns 200 quilòmetres al sud del lloc en el qual la van interceptar. «És ridícul acabar a la presó per sortir simplement a córrer. Mai m'ho hauria imaginat», va relatar la jove, que aprofitava la seva estada al Canadà per veure la seva mare, resident en aquest país, i per aprendre anglès. «Quan em van portar a la presó, amb manilles i un vehicle amb reixes em vaig sentir com una criminal», va afegir.