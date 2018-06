L'advocat de la defensa del 'cas Montoro': «Es jutja els nou joves pel que són i no pel que han fet»

El judici del conegut com a 'cas Montoro' ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona amb nou joves de Vilanova i la Geltrú a la banqueta dels acusats. Els nois s'enfronten a penes de fins a 8 anys de presó pels aldarulls després d'un míting del PP durant la campanya electoral al Parlament Europeu, al maig del 2014.

"Primer de tot, hem de tenir en compte que ens trobem davant d'un judici polític. Es jutja els 9 joves pel que són i no pel que han fet", ha sentenciat Eduardo Cáliz, un dels advocats de la defensa, a l'entrada de l'Audiència de Barcelona. "Són persones compromeses i que planten cara als problemes socials i nacionals del país. Aquest és el leitmotiv d'aquest judici", ha continuat Cáliz, que considera que la petició de penes de fins a 8 anys de presó és "absolutament desproporcionada". "És veritat que el PP no formula acusació particular però no li cal perquè ja té la Fiscalia, que en aquest cas actua com a braç executor de les mesures repressives de l'estat espanyol", ha valorat el lletrat.

"Estem davant d'uns fets que en absolut van ser violents. De fet, va haver-hi una responsabilitat directa de l'equip de seguretat del PP, que no va obeir les ordres dels Mossos d'Esquadra", ha volgut deixar clar Cáliz. En acabar l'acte del PP, diversos manifestants van encarar-se amb la comitiva de cotxes on viatjaven el candidat Santiago Fisas, l'aleshores líder del PP català Alícia Sánchez Camacho i l'exministre d´Hisenda Cristóbal Montoro.

"Van voler sortir per un lloc diferent de l'indicat i travessar pel mig la manifestació, provocant el conflicte", ha recordat l'advocat de la defensa del 'cas Montoro', que diu desconèixer el motiu d'aquesta decisió de l'equip de seguretat del PP. "O tenia la intencionalitat de buscar conflicte o va ser una greu irresponsabilitat per part seva", ha conclòs Cáliz.

La tensió i l'escridassada van anar a més i hi van haver cops de bandera i llançaments de pedres contra el vehicle on viatjava Montoro. Precisament, l'exministre i Sánchez-Camacho declararan com a testimonis el proper 27 de juny a través de videoconferència.