Localitzen el ferri que es va enfonsar a Indonèsia i va causar la mort de 195 persones

L'equip de recerca i rescat d'Indonèsia va localitzar el ferri que va naufragar aquesta setmana a Indonèsia, en una tragèdia en la qual van morir 195 persones, les restes mortals de les quals estarien a l'interior del vaixell, al Llac Toba (nord de Sumatra). Un complet estudi hidrogràfic ha permès identificar el transbordador a 450 metres de profunditat a l'aigua, no molt lluny d'on es va enfonsar el passat dilluns, segons va assenyalar Nanang Henky Suharto, director executiu de PT Mahakarya Geo Survey, una empresa involucrada en la recerca. «Hem trobat la seva posició», va confirmar Suharto, que va afegir que es requeriran més investigacions mitjançant el desplegament de drons submarins per confirmar les troballes. «A causa de la profunditat, els bussos no poden treballar en el rescat dels cadàvers», atès que aquests només poden baixar a 40 metres.

El tràgic succés va deixar tres morts confirmats de moment, però falten encara per localitzar 192 cadàvers, la majoria dels quals es considera que estarien atrapats dins del vaixell mentre llisca sota les onades. Un funcionari de l'agència de recerca i rescat no descarta que sigui necessari aixecar el ferri per recuperar els cossos.