Pablo Iglesias proposa legalitzar la marihuana

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha celebrat aquest dilluns la decisió de Canadà de legalitzar la marihuana amb ús recreatiu, i ha advocat per seguir el mateix camí a Espanya, no només per acabar amb la delinqüència que genera el seu tràfic il·legal sinó també per aconseguir "enormes beneficis" en matèria d'ingressos fiscals per dedicar als serveis públics.

De fet, Iglesias ha defensat que Espanya es converteixi en un país "referència" en exportació de marihuana amb denominació d'origen, en lloc de ser "referència en exportació d'armament que serveix per assassinar gent", alguna cosa que sí que l'"avergonyeix".

"Que el nostre país sigui una referència en exportació de marihuana i que això reverteixi, no en el benefici privat de quatre senyors, sinó de la sanitat o els serveis públics, seria quelcom del que estaria orgullós. I ja n'hi ha prou d'hipocresia", ha manifestat en una entrevista en Radiocable.