La política fronterera de Donald Trump es converteix en un caos

La nova política fronterera del president dels EUA, Donald Trump, continua marcada per la confusió sobre com les autoritats l'aplicaran i reunificaran les famílies immigrants. Gran part de la incertesa procedeix dels esforços per reconciliar la determinació del president pel que fa a mantenir la seva política de «tolerància zero», segons la qual enjudiciarà tots els que creuïn il·legalment la frontera entre Mèxic i els Estats Units, amb el seu desig de mantenir unides les famílies detingudes.

Les perspectives per reunificar les famílies que van ser dividides segons una política anunciada a l'abril i després revertida dimecres també es van veure entelades pels desafiaments legals i logístics de connectar els pares amb els seus fills, alguns d'ells molt petits i incapaços de proporcionar detalls identificatius sobre els seu progenitors.

Després d'insistir que el Congrés actuï per fer front a la immigració, Trump va augmentar el desconcert divendres al matí amb un tuit en què instava els legisladors republicans a deixar de «perdre el temps» intentant aprovar una mesura fins després de les eleccions de novembre. Això va soscavar els republicans a la Cambra que han estat lluitant per reunir suports per a un projecte de llei de compromís. «Realment confon les coses», va dir el representant Dennis Ross, de Florida. Dos plans d'immigració van quedar aturats a la cambra dijous, amb el rebuig d'un projecte de llei i la postergació fins a la setmana que ve d'una votació sobre una alternativa més moderada.

La burocràcia federal encara estava preocupada per com canviar de direcció després del decret presidencial de Trump de dimecres per aturar la separació de famílies a la frontera. Dijous, Trump va dir que havia ordenat a les agències federals que reunissin els nens amb els seus pares el més aviat possible.

L'agència federal responsable dels nens immigrants separats dels pares va explicar que està esperant «més orientació sobre la implementació» del decret de Trump. Paral·lelament, l'agència està seguint les polítiques vigents per ubicar els nens «amb un parent o un garant apropiat».

Tot i això, un funcionari de la Casa Blanca va explicar divendres que uns 500 nens s'han reunit amb les seves famílies des de maig després d'haver estat separats dels seus pares a la frontera.

L'oficina de John Bash, fiscal federal per l'oest de Texas, el districte del qual cobreix més 600 quilòmetres de la frontera entre els EUA i Mèxic, des d'El Paso fins a Del Río, va informar als defensors públics que suspendria el processament penal als immigrants que creuin als EUA si van amb nens i que desestimaria els casos existents contra pares migrants separats dels seus fills, segons Maureen Scott Franco, directora del servei de defensoria pública de la regió. Hores més tard, Bash va fer marxa enrere. «Després d'una major consideració, aquesta oficina es retracta de la informació que havia estat lliurada prèviament», va explicar el seu portaveu, Daryl Fields.

Els esforços per detenir les famílies completes durant un període prolongat poden veure's obstaculitzats per un acord de 21 anys d'antiguitat que resol una demanda federal pel maneig de menors indocumentats per part del govern. L'acord prohibeix les autoritats detenir nens immigrants durant més de 20 dies, fins i tot amb els seus pares.

La magistrada del cas, la jutge de districte nord-americana Dolly Gee, de Los Angeles, havia rebutjat una iniciativa del govern d'Obama per suspendre l'acord quan es va enfrontar a una afluència de menors no acompanyats procedents d'Amèrica Central. Dijous, el Departament de Justícia li va demanar a Gee que modifiqués l'acord per permetre que els menors romanguin detinguts per més de 20 dies.

Divendres, Trump va continuar apuntant cap a altres direccions després de les repercussions per la política de separació familiar. «Els republicans haurien de deixar de perdre el seu temps en Immigració fins després que triem més senadors, senadores i congressistes al novembre», va dir Trump en una publicació a Twitter. «Els demòcrates només estan jugant, no tenen intenció de fer res per resoldre aquest problema de dècades», va afegir el president dels EUA.