Soraya Sáenz de Santamaría fa una crida a «modernitzar» el PP «sense renunciar a res»

L'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría va afirmar a Múrcia que el seu «únic adversari és el govern de Pedro Sánchez, amb el suport dels independentistes que volen trencar Espanya. Aquests són els meus adversaris i, per descomptat, em tindran sempre davant per defensar la unitat del país, la recuperació i el creixement». Sáenz de Santamaría, que va participar en un acte del partit a la seu popular murciana, considera que «ens hem de modernitzar, sense renunciar a res ni a ningú que comprengui el nostre principis fonamentals» per recuperar la confiança dels ciutadans, «sent un partit molt obert i escoltant els nostres afiliats i militants».

«Hem de posar en valor l'ètica de l'esforç i el treball que practiquem la immensa majoria dels afiliats i els càrrecs públics, que compleixen amb exemplaritat la seva tasca en un moment en què Espanya ens necessita molt forts i molt oberts»,va destacar la candidata popular. Sáenz de Santamaría va estar acompanyada per l'exministra Fátima Báñez, pel president del PPRM, Fernando López Miras, i per una multitud d'afiliats que va deixar petita la seu.

Per part seva, l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal va visitar Alacant, on va presentar el seu full de ruta «claríssim» per «reforçar i atreure» al PP als que «algun dia» el «van abandonar», per a la qual cosa busca «tornar a ser el referent del centredreta espanyol i tenir un partit guanyador». «No hi ha victòria sense valors», va manifestar.

Cospedal va visitar la ciutat durant el dia gran de les Fogueres i va estar acompanyada pel president de la Diputació, César Sánchez, i per l'alcalde, Lluís Barcala. La candidata va assegurar que el PP està «ben preparat» i es va mostrar «convençuda» que el seu partit és «capaç de guanyar aquestes eleccions», tant les locals i autonòmiques, com les generals i europees.

Així, l'exministra de Defensa va indicar que afronta el congrés amb «moral de victòria» i va considerar que després de la seva celebració els populars han de sortir «més reforçats, més forts i més units» perquè tenen el «repte» de guanyar les eleccions. En la mateixa línia, va assegurar que és un procés «important per al PP, però més important per a Espanya».

Paral·lelament, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va apostar per la «unitat» dels populars i va afirmar que treballarà per un Partit Popular en què es «torni a veure junts» Rajoy i Aznar. Casado, que va participar a Ermua (Biscaia) en un homenatge al regidor del PP assassinat per ETA Miguel Ángel Blanco, va assegurar que és «positiu» que els dos expresidents de la formació Mariano Rajoy i José María Aznar es mantinguin «neutrals» en el procés d'elecció del nou líder del partit. A més, va reivindicar el llegat de tots dos, així com el del seu fundador, Manuel Fraga.

El diputat per Àvila va assenyalar que treballarà per «un partit hegemònic al centredreta», en què «en un futur es torni a veure junts Rajoy i Aznar». També va apostar per «recuperar la base electoral de Ciutadans» i va advertir a Vox que també vol «la seva base electoral».

José Manuel García-Margallo va reivindicar les seves possibilitats en la cursa a liderar el partit, tot i que va reconèixer que no té «poder orgànic i territorial» , i va assenyalar a més que el PP «ha de revolucionar-se». Va assenyalar que s'ha conformat «una aliança estranya de totes les forces polítiques contra» el Govern del PP, tot afegint que «cal saber per què hem arribat fins aquí, intentar corregir aquestes circumstàncies, i, a partir d'aquí, començar a veure els desafiaments als quals s'enfronta Espanya».