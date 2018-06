VÍDEO | Nova polèmica de Celia Villalobos al culpar la víctima de La Manada

La diputada del Partit Popular Celia Villalobos torna a ser protagonista d'una nova polèmica. En aquesta ocasió, l'exministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat durant el Govern d'Aznar s'ha tornat a col·locar davant el focus públic per unes polèmiques declaracions sobre La Manada en què responsabilitza a la víctima.





Qué alivio haber echado a gente como Celia Villalobos del Gobierno de España. pic.twitter.com/0uMK4I0Sws — PODEMOS (@ahorapodemos) 25 de junio de 2018

"Ara el que es porta és l'amor en manada. En manada si tu vols que hi hagi en manada. Escolta, que en la meva època també hi havia llits de 3 i de 4, però tu deies que sí o tu deies que no. I tuO sigui, que no estaven d'exercicis espirituals. estaven als Sanfermines, que hi passen les coses que hi passen ", ha dit Villalobos en declaracions al programa d'Antena 3 'Espejo Público'.Abans d'aquesta polèmica intervenció, Villalobos, havia apel·lat a canviar la llei perquè s'endureixin les penes en casos com el de La Manada. A més, qualificava de "terrible" que un guàrdia civil i un militar "figurin entre els condemnats.