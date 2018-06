Ciutadans i el partit de Macron negocien una plataforma per a les europees de 2019

Ciutadans està estudiant unir-se a la plataforma impulsada per la Republique En Marche!, el partit del president francès Emmanuel Macron, per concórrer al costat d'aliats d'altres països comunitaris a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim any. Així ho va anunciar ahir el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, després de reunir-se a Madrid amb Christophe Castaner, president d'En Marche! i ministre responsable de les Relacions amb l'Assemblea Nacional francesa.

Segons va explicar Castaner, En Marche!, està recaptant suports en altres partits europeus que comparteixin el mateix projecte progressista d'Europa per concórrer junts als comicis del pròxim any i, a més de Cs, es podria integrar també al Partit Demòcrata (PD) italià, encara dirigit per l'exministre Matteo Renzi.

Fonts de Cs van precisar que podria ser amb una única candidatura a escala europea o cadascun presentar-se amb les seves pròpies sigles, formant part d'aquesta plataforma, que després podria crear un grup propi al Parlament Europeu. De moment, van afegir les fonts de la formació taronja, s'estan buscant socis i concretant les polítiques per després establir el mecanisme més adequat per anar a les eleccions.



Al marge dels liberals d'ALDE

El president del partit francès va detallar en roda de premsa que la plataforma està al marge d'ALDE, el grup dels liberals europeus al Parlament, encara que els seus promotors volen iniciar un acostament amb ells.

Es tracta d'anar més enllà de la política per poder atreure els qui vulguin treballar amb En Marche!, va dir Castaner, que va insistir que estan intentant establir les condicions precises per aconseguir aquest acostament al grup dels liberals.

Enfront de la «lògica de partits» prevalen la «lògica del projecte europeu» i no «tancar-se» en un grup o un altre. «Volem ampliar el debat, però ALDE és un soci eminent», va afirmar.

«En aquest moment l'important és tenir una idea comuna d'Europa», va dir el secretari general de Cs, que va precisar que no havien pres una decisió sobre la seva integració en la plataforma de Macron.