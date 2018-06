El Congrés diu 'sí' a igualar els permisos de maternitat i paternitat

El Congrés ha donat aquest dimarts el primer pas per igualar els permisos de paternitat als de maternitat fins arribar a les 16 setmanes i que siguin intransferibles i remunerats al cent per cent, tal com ha plantejat Podem en una proposició de llei que ha rebut el suport unànime de tots els grups.

També el PP ha donat suport a la proposta en consideració de la iniciativa malgrat que, com ha recordat durant la seva defensa el líder de Podem, Pablo Iglesias, l'anterior Govern popular la va vetar fins a dues vegades.

I tot i que "desgraciadament" ha vingut tard, per fi ha arribat el debat d'aquesta proposició i amb ell l'oportunitat de demostrar que el Parlament "ha fet fora el PP del Govern" i que a partir d'ara el "Congrés dels Diputats i les Diputades mana ".

En ella planteja l'equiparació dels permisos de manera que pares i mares tinguin 16 setmanes intransferibles per a la cura de menors en casos de naixement, adopció o acolliment i remunerades al cent per cent.

"Em toca molt de prop i ho vull deixar ben clar: a mi no em toca ajudar a la meva companya a criar els nostres fills, a mi em toca compartir aquestes tasques al 50%, i vull que hi hagi una llei que em obligui a fer-ho ", ha subratllat Iglesias.

I no només perquè ella té dret a no ser discriminada laboralment, sinó perquè els seus fills "tenen dret a créixer en un entorn i estructura familiar que no sigui sexista". "No n'hi ha prou amb que els plans d'estudis ensenyin que tots som iguals, han de viure-ho a casa", ha afegit.