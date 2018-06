Detenen un home a Saragossa per matar la dona

Un home va escanyar la matinada d'ahir la seva parella, una dona de 37 anys, en un crim masclista comès a Saragossa i que deixa una nena òrfena de nou anys que en el moment del crim no era al domicili familiar. La dona, de 37 anys, no havia interposat denúncies per maltractaments i no hi havia constància que la parella travessés un procés de separació o de divorci, segons va informar en roda de premsa la nova delegada del Govern a Aragó, Carmen Sánchez.

L'autòpsia a la víctima va revelar que va ser escanyada. Després de cometre el crim, l'home, de 39 anys, va acudir a la Prefectura Superior de Policia d'Aragó i va confessar el crim, per la qual cosa una dotació policial va anar al domicili de tots dos i va trobar el cos sense vida de la dona. La parella, de nacionalitat espanyola, deixa una filla òrfena, una nena de 9 anys, que no va presenciar el crim perquè es trobava al domicili de l'àvia materna.

Un total de 17 dones han estat assassinades aquest any a causa de la violència masclista i deixen un total de dotze orfes, segons l'última actualització del Ministeri.