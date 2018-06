Un home es cala foc a Madrid en saber que la seva dona es volia separar

Un home de 61 anys ha resultat aquest dimarts a Móstoles ferit molt greu per cremades de tercer grau en el 90 per cent del seu cos en calar-se foc després que la seva dona, de 54 anys i que també ha resultat ferida greu per cremades, li hagi comunicat que se separava.

Segons les primeres investigacions, l'home, en conèixer la intenció de la seva dona d'iniciar el procés de separació, ha agafat una ampolla amb gasolina i s'ha ruixat el cos sencer, provocant una explosió en el pis on es trobava juntament amb la seva família. De fet, els bombers de Móstoles, fins a quatre dotacions, han acudit al lloc per extingir el foc que ha afectat a la cuina i a l'entrada.

Tant la dona com un dels fills, de 29 anys, s'han cremat tractant d'evitar que ho fes. La primera, es troba en estat greu, amb cremades de segon grau en el 30 per cent del seu cos i ha estat traslladada fins a l'Hospital de Getafe.

El fill, en estat molt greu, ha sofert cremades de segon grau en el 70 per cent del seu cos i intubat ha estat ingressat a l'Hospital de la Paz, ha informat un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.

A més, s'ha atès dues dones de 30 i 49 anys amb crisis d'angoixa, amb pronòstic lleu.

La Policia Nacional continua amb la investigació d'aquest cas que pot ser considerat de violència de gènere donat les circumstàncies en les quals l'home ha decidit cremar-se, provocant lesions a les persones que estaven amb ell.