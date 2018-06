Santamaría i Casado rebutgen l'oferta de Cospedal d'una llista d'unitat

María Dolores de Cospedal va tornar ahir a posar sobre la taula la seva aposta d'integració en el procés de successió en el PP i va proposar que, després de la primera volta del 5 de juliol, es consensuï una candidatura única, encara que ni Soraya Sáenz de Santamaría ni Pablo Casado van recollir aquest guant.

Tots dos van insistir que també volen integració en els seus respectius projectes, però Casado va defensar que hi hagi segona volta i Soraya Sáenz de Santamaría es va limitar a assegurar que sempre s'inclinarà per la «generositat» i ho farà «abans, durant i després».

En aquest tercer dia de campanya, els candidats a presidir el PP van seguir recorrent el país: Cospedal va estar a Múrcia i Almeria; Casado va visitar quatre províncies andaluses, Còrdova, Sevilla, Màlaga i Cadis; i Saénz de Santamaría va estar a Melilla i va acabar la jornada veient el partit d'Espanya en el Mundial de futbol al costat de militants de Vallecas.

Al matí, Cospedal va ser la que va posar sobre la taula la necessitat que els candidats arribin al congrés extraordinari del 20 i 21 de juliol amb un consens previ, amb una candidatura única que es pacti després de la primera volta del dia 5. I va assegurar que ella s'integraria en una candidatura encapçalada per Soraya Sáenz de Santamaría si l'exvicepresidenta fos la més votada en aquesta primera ronda.

Al seu torn, Santamaría va respondre a la proposta subratllant que està «compromesa amb la generositat» ara, més tard i al final d'aquest procés, però no va anar més enllà i va insistir que la seva és una candidatura «en positiu». «El dia 21 no cal preguntar-li a ningú en quina candidatura estava, sinó com treballaràs per guanyar les eleccions», va dir.

Pablo Casado, per la seva banda, va ser clar, i entén que el partit ha de «complir les normes que s'ha donat», i per això «la segona volta es fa per a alguna cosa». No obstant això, va afegir que la seva candidatura també està «oberta a la integració».

Casado, a més, va denunciar que «està havent-hi pressions» als afiliats per condicionar el seu vot. En declaracions a Antena 3, Casado no va voler aprofundir en aquesta denúncia i va insistir que en la seva ruta per Espanya demana a totes les organitzacions territorials del partit que deixin els afiliats «votar en llibertat». «Si fem primàries és per creure'ns-ho», va recalcar Casado, qui també va llançar una ombra de sospita per les informacions entorn de la recerca del seu màster dient que «no hi ha casualitats» i que «algú» està «interessat» a perjudicar-lo. Així, va demanar que no hi hagi «guerra bruta».