Urkullu i Sánchez acorden pactar les transferències i la política penitenciària

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el lehendakari, Íñigo Urkullu, van acordar ahir crear un grup «bilateral i permanent» per al traspàs de les 37 competències pendents en l'Estatut de Guernica. En roda de premsa, després de reunir-se amb Pedro Sánchez, a La Moncloa, Urkullu també va informar que es conformarà un altre grup de treball per a «la normalització» de la política penitenciària i l'acostament de presos etarres a les presons basques si bé no s'ha fixat un calendari ni un horitzó per a la modificació del sistema.

En definitiva, els dos presidents van acordar crear dues comissions bilaterals, la primera per abordar les transferències pendents i la segona per abordar una «nova política que superi les mesures d'excepcionalitat» i eviti el desarrelament social de les persones penades «i faciliti la seva reinserció».

Respecte a aquest últim assumpte, Urkullu va dir entendre «les raons de cautela» del president, per la qual cosa li va assegurar que les iniciatives que es desenvolupin seran en l'àmbit «de memòria, reconeixement i reparació a les víctimes». «Crec que és moment d'avançar en la convivència normalitzada», va precisar Urkullu, que va garantir a Sánchez el «respatller majoritari» de les institucions i de la societat basca a les decisions que es pugui adoptar en aquesta línia. I va explicar que havien acordat mantenir «una relació directa en matèria de convivència».

En la reunió «cordial i positiva», segons el lehendakari, també es va abordar la necessitat de fer una reflexió sobre l'actual model d'Estat des de l'assumpció d'«una realitat plurinacional i l'existència de fets diferencials que demanen un tractament propi i singular». «No hem parlat de ruptura sinó de convivència des del respecte mutu», va subratllar.

A més, Urkullu va plantejar a Sánchez explorar la via d'una «convenció constitucional» que permeti interpretar l'esperit originari del pacte que va suposar la Constitució. «Això suposa apostar per un constitucionalisme útil al servei de resoldre els problemes i no enverinar-los», va sostenir.

Urkullu va lliurar a Sánchez l'acord del Parlament basc que reclama al Govern central un pla i calendari de treball en un termini de sis mesos per al traspàs de les 37 competències que, des de el seu punt de vista, estan pendents des de l'aprovació de l'Estatut de Guernica de 1979.

En el curt termini, Urkullu va informar que s'abordaran els dos traspassos de ferrocarrils que donen compliment a una sentència ferma del Tribunal Constitucional. D'aquesta manera va anunciar que es convocarà la Comissió Mixta de Transferències el pròxim mes de juliol per materialitzar aquests traspassos de les línies Bilbao-Basauri i Alonsotegi-Barakaldo.

A més, es convocarà una trobada de treball dels equips jurídics de tots dos governs per analitzar i canalitzar els recursos pendents davant el Tribunal Constitucional. Segons el parer d'Urkullu, amb aquesta reunió s'ha obert «una porta a la relació institucional per garantir una dinàmica de treball estable», així com un «diàleg permanent». Urkullu va sostenir que en la reunió no es va parlar de les negociacions per començar a preparar els Pressupostos de 2019.