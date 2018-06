Algèria abandona milers d'immigrants a la seva sort en ple desert del Sàhara

El director general de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), William Lacy Swing, va assegurar ahir que està «enormement preocupat» per la situació dels milers d'immigrants i refugiats que han estat abandonats en una zona desèrtica situada entre Algèria i Níger. «Migrants irregulars, incloses diverses dones embarassades i menors d'edat, no haurien de ser deixats sense aliments ni aigua ni exposats a caminar amb abrasadores temperatures de 30 graus per trobar seguretat en el desert», va dir.

Diversos mitjans de comunicació van informar ahir que almenys 13.000 immigrants i refugiats han hagut de recórrer un tram desèrtic d'uns quinze quilòmetres entre Algèria i Níger per arribar fins a l'assentament d'Assamaka en els últims 14 mesos.

L'OIM va explicar en un comunicat que envia amb certa regularitat equips de salvament i rescat per recollir als migrants greument deshidratats i desorientats que porten dies buscant un lloc de refugi. «Hi ha també informacions creïbles sobre migrants que moren en el desert després de perdre's o perquè sucumbeixen a la calor i a l'esgotament», va assenyalar.

Responsables de la OIM en el remot lloc desèrtic d'Assamaka van explicar que els migrants arriben per milers des del desert. «Una migració gestionada és l'única resposta», va subratllar el director general de la OIM. «Es tracta de garantir que els migrants són tractats amb dignitat a tot arreu d'una manera ordenada i segur», va explicar.

La OIM va indicar que el nombre de refugiats i migrants que creuen el desert d'Algèria a Níger «va en augment». El maig de 2017, van ser abandonats 135 migrants i l'abril de 2018 el nombre de persones creuant per aquesta zona es va elevar fins a les 2.888.

Per altra part, l'ONG alemanya Mission Lifeline va aclarir a última hora d'ahir que les autoritats malteses només s'havien posat en contacte amb ells per comunicar-los que no tenien permís per entrar en les seves aigües territorials, a pesar que fonts governamentals citades per la premsa local asseguraven que el Govern maltès havia accedit al fet que el buc Lifeline atraqués en els seus ports a canvi que els 230 immigrants a bord anessin enviats a altres països.