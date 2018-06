Busquen dotze nens que porten dies atrapats en una cova a Tailàndia

Els pares dels 12 nens atrapats en una cova a Tailàndia des de fa tres dies van organitzar aquest dimarts una pregària al lloc mentre segueixen les tasques de rescat.

Alguns pares van passar la nit en petites tendes en un terreny fangós davant de la cova de Tham Luang, situada al districte de Mae Sai, al nord de Tailàndia, prop de la frontera amb Birmània, segons ha indicat un periodista d'AFP en el lloc.

"He vingut a buscar el meu fill", va dir plorant una de les mares, filmada pels mitjans locals. Es creu que el grup de 12 nens d'entre 11 i 16 anys, membres d'un equip de futbol, ??i el seu entrenador van entrar dissabte a la cova, que té diversos quilòmetres de llarg, per refugiar-se del mal temps.

Aquest dimarts diverses desenes de socorristes, entre ells diversos submarinistes, van reprendre la recerca a partir de les 08h00 locals. "El nostre equip ha baixat molt d'hora aquest matí i explorarà el fons de la gruta. No hi ha connexió de xarxa a l'interior per la qual cosa hem d'esperar a que l'equip torni a pujar", va dir dimarts al Facebook la marina tailandesa.

Els socorristes van trobar bicicletes, botins de futbol i motxilles en l'entrada del lloc dilluns i diversos van dir haver vist empremtes en una de les càmeres de la cova.

Les autoritats van enviar policies i soldats a peu per participar en les tasques de rescat, també es van enviar equips per aire per intentar albirar alguna altra entrada a la cova, va constatar AFP en el lloc. Una de les tasques era drenar fora de la cova l'aigua acumulada. S'espera a més l'arribada d'un robot submarí per ajudar en la recerca.

El ministre d'Interior, Anupong Paojinda, va dir que estaven treballant a contrarellotge per trobar els nens. "Treballem contrarellotge", va dir a periodistes. El servei meteorològic ha indicat que les pluges haurien de continuar el dimarts, el que podria obstaculitzar els esforços dels socorristes.

La cova Tham Luang no és molt freqüentada pels turistes estrangers ja que està situada en un lloc allunyat, però atrau els vilatans que veneren una petita estàtua de Buda que hi ha dins.

Els xàfecs cauen regularment a Tailàndia durant l'època del monsó, entre maig i octubre, provocant generalment inundacions i esllavissades de terreny.