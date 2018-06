Cifuentes pateix migranya i no declara davant el jutge pel cas Màster

El jutge forense enviat per la magistrada del Jutjat nombre 51 de Madrid a la casa de l'expresidenta regional Cristina Cifuentes va corroborar que pateix migranyes, motiu mèdic que havia al·legat per no acudir a la citació pel cas Màster, en el qual està investigada, va informar als mitjans l'advocada de l'expolítica.

El metge va acudir a la casa de l'expresidenta poc abans del migdia, i després d'estar uns pocs minuts i comprovar la seva malaltia, va tornar als jutjats. De fet, les compareixences en el Jutjat d'Instrucció es van paralitzar poc més d'una hora per aquest motiu.