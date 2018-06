Merkel avala donar més ajuda de la UE a Espanya si creix l'arribada d'immigrants

La cancellera alemanya Angela Merkel va defensar ahir donar més suport a Espanya davant el repte migratori, durant la roda de premsa mantinguda al costat del president espanyol després de la seva reunió a Berlín. Sánchez, per la seva banda, va comprometre el treball d'Espanya en la regulació dels fluxos secundaris. «Veig que les arribades a Espanya han augmentat. Si ara la situació s'agreuja a Espanya, jo advocaria perquè Espanya tingui més suport», va dir preguntada per si és partidària que el país rebi més ajuda de la Comissió Europea i recordant com va rebre aquest suport Grècia en el passat.

Per la seva banda, Sánchez va assegurar que Espanya és «molt conscient» del debat en l'opinió pública alemanya sobre els moviments secundaris -amb relació als moviments de migrants que arriben als països fronterers i després es traslladen a Alemanya- i va dir estar disposat a fer l'esforç que li correspon i «acostar l'espatlla». «Perquè, d'alguna manera, en aquest ànim de tenir una resposta comuna, puguem sentir-nos part d'aquesta resposta tots i cadascun dels estats membres amb totes i cadascuna de les realitats com a conseqüència del desafiament migratori», va assenyalar.

En aquesta línia, Merkel va insistir que seguirà treballant en el tema de les migracions secundàries «des d'ara fins al cap de setmana» i va explicar que en aquesta matèria poden cooperar Espanya i Alemanya.

De cara al proper Consell Europeu de matí i el divendres, tots dos van coincidir en la necessitat de donar una dimensió exterior a la política europea de migració. En aquest sentit, Sánchez va aplaudir la proposta alemanya que cada país europeu amb una relació més fluïda amb els països de trànsit i origen lideri el diàleg i la cooperació amb ells en nom de tots els altres i de la UE.

«Hem de parlar amb els països, tal com parlem ja amb Líbia, parlar amb el Marroc o Senegal -va sostenir Merkel-. Podemos repartir-nos les responsabilitats entre els caps d'Estat i Govern de la UE. Un país pot a parlar amb dos o més països (d'origen o trànsit), no solament en el seu nom sinó en nom dels altres col·legues europeus i de la UE». Aquesta proposta va ser secundada immediatament pel president del Govern espanyol.

Així, va recalcar que diumenge passat, en la minicimera celebrada a Brussel·les, es van adonar que el punt central per a la majoria dels països membre és la dimensió externa de la migració, és a dir, com es poden reduir les arribades de migrants que arriben, «amb l'ajuda de traficants», a Europa i que, procedents d'Àfrica, en la seva majoria no tenen dret d'asil a Europa.



Recuperar cimeres bilaterals

Per la seva banda, Sánchez va recordar que les arribades a les costes espanyoles s'han incrementat un 64% en 2018 i un 100% l'any passat. «Espanya està arremangant-se, sent responsable en la gestió dels fluxos, sense aixecar la veu -va assenyalar. «Sent conscients del desafiament humà». Així, va assegurar que acudirà al Consell europeu amb una actitud «absolutament constructiva» per donar «una resposta comuna».

En la reunió d'ahir no es va aprofundir en l'anàlisi d'assumptes bilaterals més enllà de constatar, les «excel·lents» relacions entre tots dos països, però sí que es van comprometre a recuperar el proper any a Madrid les cimeres bilaterals, que no se celebren des de 2014.