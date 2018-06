La nova fiscal general nega que hi hagi «presos polítics»

Maria José Segarra, proposada com a nova fiscal general, ha comparegut a la comissió de Justícia al Congrés i ha afirmat que "ningú és perseguit per les seves idees" i ha negat que es pugui parlar de l'existència de "presos polítics". "A l'Espanya del segle XXI ningú és perseguit per les seves idees sinó per la comissió de presumptes actes delictius, a l'Espanya d'avui no es pot parlar de presos polítics, la llei ens vincula a tots, sense llei no hi ha democràcia", ha manifestat. A més, s'ha compromès a treballar per "estimular la cultura constitucional" per tal "tothom respecti i confiï en la Constitució". En la seva primera intervenció pública, Segarra ha dit que "l'autonomia, la legalitat i la imparcialitat" regiran la seva actuació i ha dit que la vinculació amb el Ministeri de Justícia "és únicament pel que afecta a temes materials". També ha manifestat que serà "especialment ferma" a l'hora d'evitar les pressions als fiscals. Segarra ha reconegut que arribar al càrrec a mig mandat l'obliga a ser continuista amb projectes ja iniciats pel seu predecessor, Julián Sánchez Melgar. "Ningú parteix des de 0", ha manifestat.