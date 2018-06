La revista Esquire comptarà amb una entrevista i una sessió de fotos amb el diputat d'Units Podem Íñigo Errejón, en la qual posa amb diferents estilismes per als fotògrafs de la publicació. Errejón parla del xalet de Pablo Iglesias i Irene Montero. «Tenir un xalet de 600.000 euros no té per què ser incompatible amb lluitar per estendre el benestar. Jo visc de lloguer», afirma.