Sánchez aposta per acostar els presos d'ETA

El president del Govern, Pedro Sánchez, va subratllar que ETA «ha desaparegut després de ser derrotada per la democràcia espanyola i, en conseqüència, la política penitenciària dels presos de la banda terrorista ha de ser revisada i els partits no han d'usar aquest assumpte per a la divisió».

Sánchez va mostrar així la seva disposició a aquesta revisió en una conferència de premsa conjunta a Berlín amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i després de la reunió que va mantenir el dilluns amb el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Sánchez va explicar que va traslladar a Urkullu que el Govern d'Espanya està disposat a revisar la política penitenciària «per una senzilla raó: perquè ETA ha estat derrotada. El que li demano al conjunt de forces polítiques és que aquest no sigui un element de divisió», va afegir. I va prosseguir: «Posem les llums llargues, sapiguem que hem de normalitzar més encara la convivència al País Basc, i des d'aquesta perspectiva és la que treballa el Govern».