El Tribunal Suprem dona suport al veto migratori de Trump a països musulmans

La Cort Suprema dels EUA va validar ahir el decret de Donald Trump que posa obstacles a l'ingrés de ciutadans de països majoritàriament musulmans, quan la seva política de «tolerància zero» va ser suspesa per falta d'espai de detenció per a totes les famílies que travessen la frontera amb Mèxic. Per cinc vots a quatre, la cort va considerar vàlida l'última versió del decret, que afecta l'ingrés de ciutadans de cinc països majoritàriament musulmans -Iran, Líbia, Somàlia, Síria i Iemen-, així com de Corea del Nord, i també d'alguns funcionaris específics de Veneçuela.

Trump va considerar el decret una mesura necessària davant les preocupacions per la seguretat nacional. «En resum, el llenguatge és clar i el decret no excedeix cap límit de l'autoritat del president», va escriure el jutge John Roberts. La versió aprovada del decret afecta a 150 milions de persones, habitants d'aquests sis països, i és considerat «antimusulmà» pels seus opositors.

A més, Trump va anunciar ahir que tornarà a demanar al Congrés finançament per construir un mur a la frontera amb Mèxic que freni la immigració il·legal, el tràfic d'armes i drogues i fins al terrorisme, segons va prometre en campanya electoral. En declaracions a la premsa durant una reunió amb legisladors republicans a la Casa Blanca, Trump va indicar que demanarà major finançament per poder accelerar les obres de construcció del mur fronterer.

Està previst que la Cambra de Representants voti avui una llei sobre migració que dota de 25.000 milions de dòlars a aquest macroprojecte. No obstant això, està en dubte que pugui aconseguir els vots necessaris. Trump va avançar igualment que la lluita contra la immigració il·legal i la seguretat fronterera seran alguns dels eixos de la campanya per a les eleccions parlamentàries de novembre.