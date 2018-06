La víctima de 'La Manada' trenca el seu silenci

Ana Rosa Quintana assegura tenir a les seves mans una carta escrita de puny i lletra per la víctima de La Manada. Ho ha explicat en el programa d'aqest dimarts, on la pròpia presentadora ha anunciat que l'acabava de rebre d'un company. "No calleu, perquè si ho feu deixeu que ells guanyin", hauria dit la víctima segons el text difós en les xarxes socials del programa.



La víctima de La Manada no ha aparegut mai en els mitjans de comunicació ni ha ofert cap entrevista, des que va sortir a la llum el cas.





EXCLUSIVA | @anarosaq, sobre las palabras de la víctima de 'La Manada': "Les puedo asegurar que me ha emocionado como ninguna otra carta que haya recibido" #cARtaVíctima https://t.co/hoLrySZBr8 pic.twitter.com/U9CimHt6yb — Telecinco (@telecincoes) 27 de junio de 2018