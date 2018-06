Detenen el narcotraficant que es va escapar d'un hospital de Cadis al febrer

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van detenir en una operació conjunta Samuel Crespo, el narcotraficant que, després de ser arrestat al febrer, va aconseguir escapolir-de l'hospital de la Línia de la Concepción (Cadis) ajudat per diversos encaputxats. També va ser arrestat un altre rellevant integrant del clan de Los Castañas. La Policia i la Guàrdia Civil van detallar que les detencions van tenir lloc en un ampli dispositiu que va portar els agents a un habitatge en el qual es mantenien ocults a la zona del Camp de Gibraltar. Contra Samuel Crespo hi ha tres ordres de recerca i detenció de diferents jutjats. Es trobava fugit des del passat 6 de febrer, quan aquest membre relacionat amb el clan de Los Castañas va ser detingut i traslladat a l'hospital de la Línia de la Concepción, del qual va aconseguir escapar quan 20 persones encaputxades van irrompre al centre i se'l van emportar per la força.

Per aquests fets ja van ser arrestades amb anterioritat quatre persones, dues d'elles germans, que van ingressar a la presó de forma provisional. El passat mes de maig van ser posats en llibertat sota fiança. Ahir també va ser arrestat D.A.T, que tenia en vigor una ordre de detenció i ingrés a la presó d'un jutjat de la província de Cadis.