Detenen el president de la Diputació de València per prevaricació i malversació

El Jutjat d'Instrucció número 9 de València va coordinar una operació contra la corrupció en la qual va ser detingut el president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. La causa es va obrir per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics el maig de 2018 després de la denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València. A més del socialista Jorge Rodríguez, es va ordenar l'arrest de cinc persones més, tots empleats de la Diputació de València, entre ells el cap de gabinet del president.

En concret, s'investiguen irregularitats en la contractació de personal d'alta direcció a Divalterra, antiga Imelsa, el 2015. L'objecte de l'operació, en què van participar agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) desplaçats des de Madrid, és la contractació de set alts càrrecs els nomenaments dels quals no van passar pel consell d'administració de Divalterra.

L'actuació s'emmarca en l'anomenada operació Alqueria, en què agents de la Udef van practicar escorcolls a la Diputació de València, a les dues seus de les que disposa l'Ajuntament d'Ontinyent i a la seu social de Divalterra (antiga Imelsa). El magistrat instructor va autoritzar també l'entrada i escorcoll a diversos habitatges particulars: el del president de la Diputació i els d'altres dels investigats.

En el dispositiu, que es va activar a primera hora del matí amb escorcolls simultanis a les diferents seus i habitatges, van participar, a més dels agents de la Udef central desplaçats des de Madrid, efectius de la Unitat Central de Ciberdelinqüència i de la Prefectura superior de València.

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va titllar de fet «lamentable» i «vergonyós» la detenció del president de la Diputació de València, i malgrat dir que no coneixia els delictes que se li imputen, entenia que no pot seguir en el seu càrrec donada l'«aparatositat» de la seva detenció.

Segons va explicar, després del seu arrest, Rodríguez «no està condicions de continuar». Al mateix temps, va assenyalar que el càrrec de portaveu de l'Executiva del PSPV també hauria abandonar-lo. Hores després, el PSPV va suspendre el president de la Diputació dels seus càrrecs al partit.

Així mateix, el ministre de Foment va expressar la seva intuïció que el cas ha de ser important, ja que si es tractés d'una contractació irregular no «mereixeria» el desplegament policial que s'ha viscut a València. «Amb un cas així et criden a declarar, seria el normal», va al·legar, per suggerir que el cas ha de ser més gran del que sembla en un primer moment.



Aplicació del codi ètic

Paral·lelament, el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que el partit aplicarà el seu codi ètic al president de la Diputació de València. «Deixeu-me veure-ho», va respondre Sánchez als periodistes als passadissos del Congrés quan li van preguntar si exigirà a Rodríguez que dimiteixi, i tot seguit va afegir que, «per descomptat, aplicarem el nostre codi ètic, com no pot ser d'una altra manera».

La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, va afirmar que el president de la Diputació de València haurà de dimitir si es confirmen els càrrecs pels quals va ser detingut. El diputat de Ciutadans per València Toni Cantó també va exigir la dimissió de Rodríguez i va assenyalar que és «gravíssim» que els valencians hagin d'«aguantar un cop més un tema de corrupció del bipartidisme».