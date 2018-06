Dir que Polònia va ser còmplice de l'Holocaust ja no suposarà presó

El Govern de Polònia va assegurar que té previst esmenar la legislació per retirar l'article que imposa penes de presó a les persones que diguin que el país va ser còmplice del règim nazi en l'Holocaust, una norma que ha estat durament criticada per Israel i pels Estats Units. El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va demanar a la cambra baixa del Parlament que retiri de la norma les penes de presó, una decisió que va arribar per sorpresa en un moment en què el Govern polonès està sent escrutat per la Unió Europea per amenaçar la independència judicial i per retallar llibertats. «Renunciem a les provisions penals», va afirmar Michal Dworczyk, el cap de l'oficina del primer ministre, tot afegint que aquesta part de la llei distrauria l'atenció del punt principal que té la norma. El Govern creu que hi ha altres «eines» que pot usar per «protegir el bon nom de Polònia».