La Fiscalia demanarà presó provisional per al membre de La Manada que va intentar tramitar el passaport

La Fiscalia ha sol·licitat al tribunal que convoqui una nova compareixença amb el membre de 'la Manada' que dilluns passat va intentar renovar el passaport malgrat tenir prohibit abandonar el territori espanyol. En aquesta compareixença, la Fiscalia sol·licitarà la mesura cautelar d'ingrés a la presó "pel risc de fugida manifestat per l'intent de trencament de la mesura expressament acordada en l'acte que no podia obtenir un nou passaport en el futur".

La Fiscalia ha sol·licitat aquesta compareixença després de rebre una comunicació oficial de la Prefectura Superior de Policia en la qual informava de l'intent del condemnat Antonio Manuel Guerrero d'obtenir aquest document.

Així mateix, el Ministeri Públic ha sol·licitat també a la sala que dedueixi testimoniatge de l'acte en què es va establir la mesura cautelar de no obtenció de nou passaport i de la comunicació de la Policia informant oficialment del fet al jutjat de guàrdia de Sevilla per si els fets poguessin ser constitutius d'un possible delicte de trencament de mesura cautelar en grau de temptativa.

Antonio Manuel Guerrero és un dels cinc condemnats a nou anys de presó per abús sexual amb prevalimiento comès a les festes de San Fermín de 2016. La setmana passada l'Audiència de Navarra va decretar la lliberta provisional dels cinc condemnats sota fiança de 6.000 euros i amb la prohibició, entre altres mesures cautelars, de sortir del territori nacional.