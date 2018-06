Govern i rebels acorden un alto el foc permanent a Sudan del Sud

El president sud-sudanès, Salva Kiir, i el principal líder rebel, Riek Machar, van signar a Khartum un acord que preveu un alto el foc permanent que entrarà en vigor en un termini de 72 hores, segons va anunciar el ministre d'Exteriors sudanès, Al Dirdiri Mohamed Ahmed. El document d'acord entre les parts del conflicte al Sudan del Sud, subscrit pels dos principals actors de la guerra que va esclatar al desembre de 2013, contempla un alto el foc permanent, període durant el qual les parts hauran d'acordar tot allò relatiu a aquest, inclòs l'alliberament de presoners i l'obertura de corredors humanitaris. A més, les parts conviden tant els països de l'Autoritat Intergovernamental per al Desenvolupament de l'Àfrica Oriental com de la Unió Africana a desplegar les forces necessàries per supervisar l'alto el foc. Igualment, es comprometen a adoptar mesures per crear un Exèrcit i una Policia.