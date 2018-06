El Govern vol treure les restes de Franco del Valle de los Caídos al juliol

El PSOE va confirmar la intenció del Govern de treure les restesde Francisco Franco del Valle de los Caídos «de manera imminent» per traslladar-les a un altre lloc, ja que el monument ha de quedar reservat a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Aquestes «són les intencions del Govern i es farà de manera imminent», primer per complir amb la llei de Memòria Històrica i segon, amb resolucions aprovades pel Congrés dels Diputats, va afirmar la portaveu parlamentària del PSOE i número dos del partit, Adriana Lastra.

El president del Govern, Pedro Sánchez, en conversa informal amb periodistes al Congrés, els va avançar que el trasllat els agafaria segur treballant. El president responia així a una pregunta sobre si el trasllat de les restes de Franco tindria lloc abans de l'agost. A l'entorn del president no es descarta que es pugui procedir a l'exhumació al juliol. De moment, el Govern «està estudiant totes les fórmules jurídiques per dur a terme la voluntat» reiterada per Pedro Sánchez.

L'Executiu està determinat a donar compliment a l'acord del Congrés dels Diputats que va demanar treure les restes de Franco del Valle de los Caídos, atès que el dictador no va morir a la Guerra Civil ni va ser represaliat posteriorment, sinó que va morir de manera natural als 82 anys.

L'11 de maig de 2017 el Ple del Congrés va aprovar una proposició no de llei del PSOE que instava el Govern a ampliar la llei de Memòria Històrica per a, entre altres coses, exhumar les restes del dictador del Valle de los Caídos. La iniciativa va tirar endavant amb l'única abstenció del PP i ERC.

La decisió formal d'exhumar Franco correspondria a Patrimoni Nacional, que és el propietari del Valle de los Caídos. La direcció de Patrimoni hauria de preguntar prèviament a la família del dictador on vol que es dipositin les seves restes una vegada que siguin exhumades. En aquest sentit, la intervenció d'un jutge només és necessària quan el finat porta enterrat menys de cinc anys. En aquest cas sí seria necessàri, però quan excedeix d'aquest temps, depèn del propietari del lloc.