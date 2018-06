El guàrdia civil de La Manada va intentar obtenir un passaport

Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil condemnat a nou anys de presó per abusos sexuals a una jove en els Sanfermines de 2016 juntament amb els altres membres de la Manada, va intentar el dilluns 25 obtenir el passaport, però la seva petició va ser rebutjada.



Jesús Pérez, el seu advocat, ha dit que el seu client va ser a comissaria a consultar la caducitat del seu passaport perquè "no volia tenir ni el més mínim problema. Es va presentar a la Policia informant de la seva situació i si havia de fer alguna cosa", ja que creia que tenia el passaport caducat però "no ho sabia segur i volia preguntar com havia d'actuar" i "fins i tot si havien de quedar-se'l allà la policia".



Segons la diligència a la qual ha tingut accés Efe, la cap de l'equip d'expedició d'aquests documents a l'oficina de Tablada-Sevilla li va comunicar la impossibilitat de realitzar aquest tràmit per tenir prohibida la sortida del territori nacional.





??Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1 — Policía Nacional (@policia) 28 de juny de 2018

Guerrero havia sol·licitat cita prèvia per fer aquest tràmit i va acudir a l'oficina a les 11.30 hores. Una hora després, es va presentar davant el jutjat de guàrdia de Sevilla per complir un dels requisits que li va imposar l'Audiència de Navarra per sortir en llibertat.Antonio Manuel Guerrero es troba en llibertat provisional des del passat divendres 22 de juny després d'abonar la fiança de 6.000 euros que li va imposar l'Audiència de Navarra per sortir de presó.Com la resta dels condemnats, ha de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres al jutjat de guàrdia de la seva localitat de residència i així ho va fer el mateix dilluns i ahir, dimecres.També té prohibit accedir a Madrid, lloc de residència de la denunciant, amb la qual tampoc es poden comunicar per cap mitjà o procediment.