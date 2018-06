Investiguen assassinats a través de berenars a la feina a Alemanya

La policia alemanya investiga un possible cas d'assassinat múltiple per enverinament a través del berenar consumit a les pauses de la jornada laboral, el responsable del qual seria un company de feina actualment en presó preventiva. El sospitós és un home de 56 anys, empleat d'una empresa de la localitat de Schlob Holte-Stukenbrock, a la regió de Bielefeld (oest), a qui es va observar un comportament estrany a través de les càmeres de vídeovigilància, després que un company de treball detectés una substància estranya al seu entrepà. Arran d'aquest cas es van obrir investigacions sobre els casos de fins a 21 antics treballadors de la firma, morts des de 2000 poc després de jubilar-se, d'infart o després d'emmalaltir de càncer.

La Policia d'investigacions del Land de Renània del Nord-Westfalia ha obert diligències per sospitar-se que la causa d'aquestes morts va ser intoxicació greu amb alguna substància. El sospitós s'ha negat a fer declaracions, però al seu domicili es van trobar substàncies susceptibles de ser usades per produir un verí, entre elles mercuri, plom i cadmi. Segons les investigacions, a l'entrepà del company de treball que va detectar pols estranya hi havia restes d'acetat de plom.