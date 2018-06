Malta autoritza l'entrada a port del vaixell de rescat d'immigrants «Lifeline»

Les autoritats de Malta van decidir autoritzar l'entrada a un dels seus ports port del vaixell de salvament Lifeline després d'arribar a un acord amb diversos països europeus perquè acullin els 230 immigrants i refugiats que viatjaven al vaixell. El primer ministre maltès, Joseph Muscat, va explicar que diversos països de la Unió Europea s'han ofert a acollir al costat de Malta els migrants rescatats: Bèlgica, Països Baixos, França, Itàlia, Irlanda, Luxemburg i Portugal.

Muscat va assegurar que el vaixell seria inspeccionat i investigat quan arribés a port i que l'acord de repartiment d'immigrants ha estat «una iniciativa ad hoc». «S'ha de donar permís al Lifeline per entrar en un port maltès, on es realitzaran els procediments d'identificació, el procés per determinar si són susceptibles de la concessió de l'asil i la distribució a altres països membres, que començarà immediatament», va explicar.

Tot i que va aclarir que «és massa aviat» per donar detalls respecte el repartiment, va advertir que cada país assumirà una xifra de persones «d'acord amb la seva capacitat» i es distingirà entre els que tenen dret d'asil i els «migrants econòmics». Muscat també va admetre que diversos països de la UE s'han negat a col·laborar en aquest acord, que va insistir que es tracta d'un cas «únic» i que, per tant, no pot ser extrapolable a futures situacions similars.

En un altre ordre de coses, una jutge federal dels Estats Units va dictaminar que els agents d'Immigració del país no poden separar les famílies d'immigrants que arriben de manera il·legal a la frontera sud del país i va instar les autoritats a fer tot el possible per aconseguir la seva reunificació, el que suposa un dur cop per a la política migratòria de «tolerància zero» de l'Administració del president dels EUA, Donald Trump.

En aquest sentit, la jutge Dana Sabraw va resoldre la demanda presentada per la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU) contra la separació de menors migrants i pares a la zona fronterera amb Mèxic. Més de 2.300 nens migrants han estat separats dels seus pares en el marc de la política migratòria de l'Administració Trump, que ha promès en diverses ocasions fer front al fluxe migratori. Sota la política de «tolerància zero», tots els adults que travessen la frontera de manera il·legal són detinguts, inclosos els que viatgen amb nens.

L'ACLU havia presentat una demanda col·lectiva després de conèixer el cas d'una mare i la seva filla de sis anys, que van ser separades quan van arribar al país des de República Dominicana el passat mes de novembre en un intent per sol·licitar asil.