La primera visita d'Urdangarin a la presó, la de la seva mare

Després de nou dies d'absoluta solitud al mòdul d'homes de la presó de dones de Brieva, a Àvila, on va ingressar el matí de dilluns 18 de juny, Iñaki Urdangarin va rebre ahir la seva primera visita, que no va ser la de la seva dona, la infanta Cristina, sinó la de la seva mare, Claire Liebaert. Segons El Confidencial Digital, Liebaert es va desplaçar a la presó de Brieva des de Vitòria, ciutat en la qual resideix, fent més de 300 quilòmetres en cotxe per visitar el seu fill petit, que compleix condemna de cinc anys i deu mesos de presó.

Segons el reglament penitenciari, l'exduc de Palma té dret a rebre una visita setmanal de 40 minuts de durada els caps de setmana a través del locutori amb un vidre pel mig, tot i que aquesta trobada pot produir-se un altre dia si la persona que el visita al·lega que només pot desplaçar-se entre setmana.

Als seus 83 anys i una mica delicada de salut, Clara Liebaert segueix sent el gran suport no només per al seu fill, Iñaki, sinó també per la infanta Cristina i els seus néts, als quals precisament va visitar el cap de setmana passat a Ginebra. El motiu era celebrar la graduació del seu net Pablo Nicolás, de 17 anys, segon dels fills dels exducs de Palma.

Malgrat l'absència obligada d'Urdangarin, la infanta Cristina no va voler suspendre la festa que havien programat abans que el Suprem decretés el seu ingrés immediat a la presó. La celebració va consistir en un dinar en un hotel proper al domicili de la infanta Cristina.