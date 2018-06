Suspenen el judici per un cas de nadons robats per l'hospitalització de l'acusat

El doctor Eduardo Vela no es va presentar al judici que va començar dilluns a l'Audiència Provincial de Madrid per un cas de nadons robats de 1969, ja que es troba ingressat a les Urgències d'un hospital madrileny per dolors i marejos. A l'inici del judici, la seva defensa va explicar que dilluns a la nit va ingressar a Urgències després de trucar als serveis d'emergències del 112 per marejos i dolors. Després d'unes hores, va tornar al seu domicili. Ahir matí, els seus familiars van trucar una altra vegada al 112 després de ser «incapaç» de aixecar-se del llit pels dolors que patia.

L'advocat de Vela, Rafael Casas, va explicar que els facultatius no van poder anar a casa de Vela i finalment va ser traslladat a un hospital madrileny, on va ser ingressat als serveis d'urgències.A la sala, va exhibir al seu mòbil un justificant mèdic de l'ingrés.

Després d'escoltar a les parts, la presidenta del tribunal, Maria Luisa Aparicio, va acordar que no es podia continuar la celebració del judici en no conèixer-se l'estat de salut de l'acusat.

Previsiblement, s'assenyalarà la vista per a la setmana que ve. Segons la llei, hi ha un termini de 30 dies perquè la pràctica testifical d'un judici que s'hagi hagut de suspendre deixi de ser vàlida. Si transcorre aquest termini, s'hauria de repetir la seva declaració.

Vela s'asseia des de dilluns al banc dels acusats per delictes de detenció il·legal, suposició al part, falsedat documental i sostracció de menors. La fiscal li demana 11 anys de presó.