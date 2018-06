Trump i Putin es reuniran properament en un tercer país

El president dels Estats Units, Donald Trump, va revelar que el més probable és que es reuneixi amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, «en algun moment» de la gira europea que realitzarà el proper juliol, una trobada que, segons el Kremlin, es produirà en «un tercer país». L'assessor del Kremlin per a política exterior, Iuri Ushakov, havia anunciat hores abans, després de la reunió que l'assessor de Seguretat Nacional de Trump, John Bolton, va mantenir a Moscou amb Putin, que els dos països han arribat a un acord perquè els seus presidents puguin reunir-se.

Ushakov va explicar que, segons van comentar Bolton i Putin, hi hauria un esmorzar de treball dels dos equips, després tindria el lloc l'esperat cara a cara entre els dos presidents i finalment hi hauria una roda de premsa conjunta en què es podria pactar «una declaració en què s'esbossi els futurs passos per millorar les relacions bilaterals i garantir l'estabilitat i seguretat internacionals».

El funcionari rus va assenyalar que la cimera se celebrarà en «un tercer país» que resulti còmode tant per als Estats Units com per a Rússia. Fonts nord-americanes van revelar que una de les opcions que sospesen les parts és la capital finlandesa, Hèlsinki.

Per la seva banda, Trump va informar sobre la data aproximada. «Segurament ens reunirem en algun moment de la meva gira per Europa», organitzada al voltant del conclave de l'OTAN previst per als dies 11 i 12 de juliol a Brussel·les, va assenyalar el multimilionari.

«Com he dit des del primer dia, reunir-se amb Rússia, amb la Xina i amb tothom és una cosa molt bona», va assenyalar. No obstant això, Bolton va comentar des de Moscou que la Casa Blanca no espera «resultats concrets» d'aquesta cimera. Trump i Putin s'han intercanviat elogis en públic aquests anys, però fins ara no han pogut celebrar una reunió bilateral.