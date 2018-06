La víctima de La Manada: «No us quedeu callats, no els deixeu guanyar»

La víctima de La Manada va decidir trencar el seu silenci i va enviar una carta a El Programa de Ana Rosa de Telecinco en la qual anima a denunciar els casos de violació i no quedar-se callats. «No us quedeu callats perquè si ho feu, els esteu deixant guanyar a ells», estableix la missiva. Són les primeres paraules de la jove madrilenya, que, des que es va donar a conèixer el cas, no s'havia pronunciat, i que va decidir enviar un escrit pocs dies després que els condemnats a nou anys de presó quedessin en llibertat.

A la carta, que comença amb la capçalera «De víctima a supervivent i d'aquí a dona valenta», la jove explica que no ha escrit aquestes paraules per explicar la seva «vivència» o la seva «versió», sinó que és una «carta d'agraïment», i comença pels seus pares, que han tret «forces» d'on no les tenien. És a la part final de l'escrit on la jove fa una crida a no «fer broma» amb el tema de les violacions. «Igual que estem mentalitzats i no fem broma amb les malalties, no podem fer broma amb la violació. És indecent i està a les nostres mans canviar-ho», destaca la noia.

Per altra banda, els cinc condemnats per l'Audiència de Navarra a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual amb prevalença contra una jove als Sanfermines de 2016 van acudir ahir a la seu dels jutjats de Sevilla per complir amb la seva obligació de signar cada setmana una vegada que van ser posats en llibertat provisional sota fiança el passat divendres, quelcom que ja van fer per primera vegada el passat dilluns.

En un altre ordre de coses, la suposada agressió sexual a una noia menor d'edat que va tenir lloc el passat cap de setmana al sud de l'illa de Gran Canària involucra ja cinc homes, un d'ells menor, que han estat detinguts. L'arrestat menor d'edat ja ha passat a disposició judicial, mentre que els altres quatre passaran previsiblement durant la jornada d'avui. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) van assegurar que la causa ha estat declarada secreta.