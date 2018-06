Acusen una empresa francesa de pagar 13 milions a grups gihadistes

Després de dos anys d'investigació, la Justícia francesa va imputar la cimentera gala Lafarge per «complicitat amb crims contra la humanitat» a Síria. L'empresa francesa està acusada d'haver pagat13 milions d'euros entre 2012 i 2014 a grups gihadistes armats, entre ells l'Estat Islàmic (EI), per mantenir activa la producció d'una planta de ciment a Jalabiya (nord de Síria) en plena guerra. Els diners podrien haver beneficiat grups armats gihadistes que controlaven el territori del nord de Síria, on es trobava la planta de ciment de Lafarge. La cimentera, filial del grup franco-suís LafargeHolcim, també és acusada de violar l'embargament, finançar una organització terrorista i de posar en perill la vida dels seus exempleats a Síria en no garantir la seva seguretat.Els jutges francesos van imposar a Lafarge un control judicial i haurà de pagar una fiança de 30 milions d'euros.