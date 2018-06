Borrell pronostica que creixeran les arribades d'immigrants a les costes espanyoles

El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Josep Borrell, es va mostrar «segur» que el Govern del Marroc col·laborarà amb Espanya a l'hora d'«intentar controlar» les arribades de migrants a les costes espanyoles, que va donar per fet que seguiran augmentant «amb el bon temps». En declaracions a la premsa a Rabat durant la seva visita juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, Borrell va confirmar que el tema migratori estava a l'agenda de les trobades que van mantenir tots dos i també ho està al Consell Europeu de Brussel·les, d'on va confiar que surtin «propostes operatives».

Segons Borrell, «la col·laboració amb el Govern marroquí en aquest terreny és excel·lent», si bé va admetre que «en l'últim any han augmentat considerablement les arribades a Espanya per mar». «Ara arriba el bon temps i amb el bon temps és pot preveure que augmentin les arribades», va destacar el ministre, incidint que també contribuirà a això el fet que la ruta pel Mediterrani central des de Líbia cap a Itàlia «està més tancada que en anys anteriors». En aquest sentit, el cap de la Diplomàcia va afirmar que el Govern espanyol està «segur de la col·laboració de les autoritats marroquines per intentar controlar aquest flux, respectant els Drets Humans dels emigrants».