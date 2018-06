El guàrdia civil de La Manada intenta fer-se el passaport per fugir

La Fiscalia ha demanat al tribunal que convoqui una nova compareixença amb el membre de La Manada que dilluns passat va intentar renovar el passaport malgrat tenir prohibit abandonar el territori espanyol. En aquesta compareixença, la Fiscalia sol·licitarà la mesura cautelar d'ingrés a la presó del guàrdia civil «pel risc de fugida manifestat per l'intent de trencament de la mesura expressament acordada a l'acte que no podia obtenir un nou passaport en el futur».

La Fiscalia va sol·licitar aquesta compareixença després de rebre una comunicació oficial de la Prefectura Superior de Policia en la qual informava de l'intent del condemnat Antonio Manuel Guerrero d'obtenir aquest document. Així mateix, el Ministeri Públic va sol·licitar també a la sala que dedueixi testimoniatge de l'acte en què es va establir la mesura cautelar de no obtenció de nou passaport i de la comunicació de la Policia informant oficialment del fet al jutjat de guàrdia de Sevilla per si pogués ser constitutiu d'un possible delicte de trencament de mesura cautelar en grau de temptativa.

Antonio Manuel Guerrero és un dels cinc condemnats a nou anys de presó per abús sexual comès a les festes de San Fermín de 2016. La setmana passada l'Audiència de Navarra va decretar la llibertat provisional dels cinc condemnats sota fiança de 6.000 euros i amb la prohibició, entre altres mesures cautelars, de sortir del territori estatal.

Paral·lelament, el Ministeri Fiscal i l'acusació particular que representa la víctima han recorregut la interlocutòria de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra per la qual es dicta la llibertat provisional sota fiança dels cinc membres de La Manada.

La fiscal assenyala en el seu recurs que el risc de fuga «no només no ha desaparegut sinó que resulta més notori», ja que «si bé és cert» que les penes imposades als cinc condemnats «han estat sensiblement inferiors a les sol·licitades, no és menys cert que tot i no ser ferma, si existeix ara contra ells una condemna de nou anys de presó, és a dir, una pena greu per la comissió d'un delicte greu».

La fiscal apunta que, independentment de la fase processal en què es trobi, «quatre dels cinc processats estan sent investigats per sengles delictes d'abús sexual i contra la intimitat, presumptament ocorreguts a Pozoblanco, delictes que com a mínim porten aparellades penes d'un a tres anys de presó i de dos a cinc anys respectivament, el que incrementa el risc que intentin sostreure's a l'acció de la justícia».

L'advocat de la víctima assenyala en el recurs que les mesures cautelars imposades «limiten més drets a la víctima que als propis processats», i sol·licita al tribunal que dicti la presó provisional per a La Manada.

El lletrat assenyala que «l'únic canvi que s'ha produït per tenir en compte les noves circumstàncies i la ponderació dels interessos en joc és el fet d'haver-se dictat sentència condemnatòria, de manera que els indicis ja són fets provats d'un delicte greu, i que la pena imposada és de nou anys de presó».