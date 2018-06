Itàlia bloqueja la cimera de la UE sobre la crisi migratòria

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, bloquejava a l'hora de tancar aquesta edició les decisions del primer dia de cimera de caps d'Estat i de govern de la Unió Europea a Brussel·les fins que s'arribés un acord sobre l'apartat dedicat a la qüestió migratòria. «Ja que un Estat membre ha reservat la seva posició sobre el conjunt de conclusions, cap conclusió ha estat acordada de moment», va explicar en un comunicat el portaveu del president del Consell europeu, Donald Tusk.

Fonts europees van aclarir que el país que bloquejava el document era Itàlia mentre no es tinguessin en compte les seves demandes sobre migració, que passen per la inclusió en el text de conclusions d'una «referència clara» al concepte de solidaritat entre Estats membres per a la gestió del repte migratori. En concret, Roma va demanar a la resta de socis comunitaris que s'inclogués en el text una referència específica al «repartiment de responsabilitats» i que s'institucionalitzi el model Aquarius o Lifeline, pel qual diversos estats membres han decidit arribar a un acord per repartir-se els migrants que havien estat rescatats al mar Mediterrani per aquests dos vaixells.

Abans del'inici del debat sobre la qüestió migratòria, els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea havien d'adoptar conclusions sobre seguretat i defensa, economia i competitivitat, digitalització i innovació, quelcom que no va ser possible pel bloqueig italià, ja que a aquestes cimeres les decisions s'han de prendre per consens.

A la seva arribada al Consell Europeu, el primer ministre italià va demanar a la resta de països de la Unió Europea que transformin les seves «manifestacions de solidaritat» cap a Roma sobre el desafiament migratori en «fets concrets», alhora que va amenaçar els països membres de vetar el document conjunt si els líders europeus no accedien a les seves demandes.