L'Armada diu que amb el portaavions esperen «realçar» els Jocs Mediterranis

L'Armada espanyola afirma que la presència d'un vaixell militar a Tarragona va ser una "petició expressa de l'alcalde" fa dos anys. Segons ha explicat l'almirall Juan Rodríguez, Ballesteros va demanar "en el seu moment" la presència de l'Armada, quan estava previst que se celebressin els Jocs Mediterranis a Tarragona, programats inicialment el 2017. Concretament, segons Rodríguez, s'havia sol·licitat la presència del buc escola Juan Sebastián Elcano, però aquesta nau té "un programa de viatge molt complicat i és impossible tenir-lo aquí per aquestes dates". En canvi, defensen que el portaavions Juan Carlos I –el buc de guerra més gran construït a l'Estat espanyol-, que ha atracat aquest divendres al port, "encaixava molt bé". Des del consistori es va desvincular la seva presència de la programació dels Jocs, i Rodríguez ha defensat que ells són "uns més" i que esperen "realçar" l'esdeveniment esportiu amb la seva visita, que s'allargarà fins al dia 2. El portaavions es pot visitar durant el cap de setmana per la ciutadania.

Sobre les crítiques rebudes de diversos grups municipals del consistori tarragoní, l'almirall ha afirmat que "hi ha gent que parla de pau, i això està bé", però ha apuntat que "n'hi ha d'altres, com l'armada, que treballen per la pau des de fa temps". "En referència a parlar de pau, poca gent pot donar-nos lliçons", ha etzibat Rodríguez, que també ha negat que la visita tingui a veure amb la situació política a Catalunya.

Per diumenge, la coordinadora Tarragona Patrimoni Pau ha convocat una protesta a l'Escala del Port de Tarragona contra la presència de vaixells de guerra al Port de Tarragona i a arreu. Sobre aquesta concentració, l'almirall ha dit que tenen "tot el dret a concentrar-se, en un país lliure" i que si la raó per la qual s'oposen a la presència del Juan Carlos I és perquè són uns Jocs "de pau", "els primers que intentem construir la pau som nosaltres".

L'Armada ha programat també una recepció per agrair a les autoritats "la seva hospitalitat" i ensenyar-los la nau. "Ens agrada treure pit perquè és un vaixell magnífic", ha dit. D'altra banda, Rodríguez ha explicat que la tripulació ha rebut invitacions per diverses competicions esportives, tot i que ha explicat que no hi aniran uniformats i que l'assistència de cadascú és voluntària. "És molt atractiu i comptem en què la gent sí que hi anirà", ha dit. A més, alguns membres de la tripulació també tenen previst fer una visita als atletes de la delegació espanyola, en la qual se'ls farà entrega d'una camisa de l'Armada com a detall.