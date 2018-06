El president de la Diputació valenciana, en llibertat després de negar-se a declarar

El president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, va sortiren llibertat després de passar a disposició judicial i acollir-se al seu dret a no declarar. Rodríguez va assenyalar que la decisió del PSPV de destituir-lo dels seus càrrecs és «bastant lògica» després del que ha succeït i es va mostrar «molt tranquil», al mateix temps que va qualificar de «barbaritat» la investigació per una presumpta malversació de dos milions d'euros. «Li he dit al jutge que no es podia declarar en un cas sota secret de sumari; l'oportú era esperar a conéixer de què se m'acusa», va afirmar.