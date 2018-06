La UE acorda la creació voluntària de centres per a migrants al seu territori

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea han acordat la possibilitat de crear centres de migrants dins la UE "sobre una base voluntària" des dels quals es podrà resituar els beneficiaris d'asil als països membres que així ho acordin -també de manera voluntària-- i es retornaran els migrants econòmics als seus països d'origen.

"Els líders dels Vint-i-vuit han arribat a un acord sobre les conclusions del Consell europeu, inclosa la qüestió de migració", ha assegurat al seu compte de Twitter el president del Consell europeu, Donald Tusk, a les 4:34 hores d'aquest divendres.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha qualificat com "un bon senyal" el fet que els líders hagin aconseguit consensuar un document conjunt després de "un debat intens sobre un dels assumptes més complicats de la Unió Europea". No obstant això, ha assenyalat que encara queda molta feina a fer per "acostar les diferents posicions".



Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, ha destacat que l'acord és "una bona notícia per a França" i ha subratllat que el pacte s'ha aconseguit gràcies a la "feina conjunt" i a la "cooperació europea". De la mateixa manera, ha assegurat que un escenari de solucions nacionals no hagués estat "ni eficaç ni sostenible".

La proposta per a la creació d'aquests centres "controlats" en territori comunitari ha estat impulsada per França i Itàlia, i preveu que serveixin per distingir entre migrants irregulars, que seran retornats al seu país d'origen, i possibles beneficiaris d'asil, que es resituarien als països membres sobre la base d'acords "voluntaris" d'acolliment.

"Ha estat una negociació llarga però Itàlia ja no està sola, com havíem demanat. El primer punt de les conclusions afirma que qui arriba a Itàlia arriba a Europa", ha dit el primer ministre italià, Giuseppe Conte, a la seva sortida de la cimera de líders, qui ha insistit que l'acord ha estat possible gràcies al compromís dels Vint-i-vuit amb el seu país i al "repartiment de responsabilitats".

Itàlia ha supeditat qualsevol tipus d'acord final a un consens a l'apartat migratori, i la reunió s'ha allargat durant més de tretze hores de negociació en les quals els líders han tractat de buscar un compromís comú per fer front al repte migratori.

Un altre dels punts clau del text de conclusions és l'esment a un "nou enfocament" sobre els desembarcaments de migrants rescatats al mar que contempla els centres de migrants fora de la UE.

Així, els líders han cridat el Consell i la Comissió per a que "explorin el concepte de plataformes regionals de desembarcament en cooperació amb tercers països així com amb l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (Acnur) i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM)", en les quals també es distingiria entre migrants econòmics i refugiats.

Els caps d'Estat i de govern s'han mostrat units en la necessitat de cooperar més intensament amb els països de trànsit i d'origen per pal·liar les causes primàries de la migració, i per a això han acordat destinar 500 milions d'euros addicionals per al Fons Fiduciari per a Àfrica i han desbloquejat els 3.000 milions del segon tram de l'acord UE-Turquia sobre refugiats.

Tot i que les xifres d'arribades de migrants s'han reduït a les rutes del Mediterrani central i oriental, han augmentat al mar d'Alborán en els últims mesos, per aquest fet els Vint-i-vuit s'han compromès a "donar suport financerament i d'altres maneres" als esforços d'Espanya i el Marroc "per prevenir la immigració il·legal".

El reforç de les fronteres exteriors de la UE, així com el suport continuat a l'agència europea de guardacostes Frontex, formen part de l'acord dels líders per fer front als fluxos migratoris, que també fa esment a la necessitat que els països membres previnguin els moviments secundaris de migrants.

Els líders europeus han aconseguit així mateix el vistiplau dels països de l'Est, liderats per Hongria, incloent en el document que la reubicació de refugiats serà voluntària i que la reforma del sistema comú d'asil, i en concret el reglament de Dublín, haurà de tancar-se "tan aviat com sigui possible i per consens".

"És un molt bon compromís, hem aconseguit el que assumim que havia d'aconseguir-se: hi ha una referència a reubicacions voluntàries i Dublín s'haurà de tancar per consens. Estem molt satisfets amb això", ha resumit el primer ministre polonès Mateusz Morawiecki.