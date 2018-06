Citen el guàrdia civil de La Manada per a dijous per decidir si torna a la presó

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra va convocar per a dijous que ve al Palau de Justícia de Pamplona la compareixença sol·licitada pel fiscal per estudiar el suposat incompliment per part d'un dels cinc membres de La Manada de les mesures cautelars decretades pel tribunal. Així ho va decidir la Secció Segona de l'Audiència després que la Fiscalia li sol·licités que convoqués una nova compareixença amb el membre de La Manada Antonio Manuel Guerrero, que dilluns va intentar renovar el passaport tot i tenir prohibit abandonar el territori espanyol. El guàrdia civil podrà seguir la vista per videoconferència des dels jutjats de Sevilla.

En aquesta compareixença la Fiscalia sol·licitarà la mesura cautelar d'ingrés a la presó «davant el risc de fuga manifestat per l'intent de trencament de la mesura expressament acordada en l'acte que no podia obtenir un nou passaport en el futur».

Antonio Manuel Guerrero és un dels cinc condemnats a nou anys de presó per abús sexual amb prevalença comès als Sanfermines de 2016. La setmana passada l'Audiència de Navarra va decretar la llibertat provisional dels cinc condemnats sota fiança de 6.000 euros i amb la prohibició, entre altres mesures cautelars, de sortir del territori estatal.



L'aclariment de l'advocat

Per part seva, Agustín Martínez, advocat de quatre dels cinc membres de La Manada que van ser condemnats a nou anys de presó, va assenyalar que «si algun dels meus clients entra a la Comunitat de Madrid haurà incomplert l'acte que acorda la seva llibertat provisional i s'haurà quedat sense advocat, si algun confon dimarts amb dimecres -un dels tres dies en què han d'acudir al jutjat a signar cada setmana-, haurà incomplert l'acte i s'haurà quedat sense advocat».

Martínez, que no representa el guàrdia civil, va aclarir que als seus clients «no els afecta» el possible incompliment de l'agent, ja que la llibertat provisional és «personal i intransferible». No obstant, va destacar que «el primer que vaig fer» després de la posada en llibertat dels seus quatre representats va ser «seure amb ells i explicar-los els límits que havia establert el tribunal en l'acte de llibertat i per diverses vegades perquè els quedés clar».

En un altre ordre de coses, el professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la Luciano Méndez Naya, conegut per diversos vídeos penjats ales xarxes socials en els quals donava suport a La Manada i criticava la víctima, va ser detingut després d'agredir dos agents de la Policia Nacional.