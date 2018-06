La comissió que organitza les primàries del PP no amplia el termini per inscriure's

La comissió organitzadora del XIX congrés del PP (COC) va decidir no ampliar el termini perquè els afiliats s'inscriguin per participar en el procés de primàries i tampoc canviarà els requisits perquè puguin fer-ho i votar, el proper 5 de juliol, a qui volen com a successor de Mariano Rajoy a la presidència popular. La decisió vol dir que no seran més dels gairebé 66.400 afiliats ja inscrits els que participaran en el procés, tot i que aquesta xifra ha de ser confirmada per la COC, que està depurant les dades. El termini per apuntar-se es va tancar el passat dilluns a les dues de la tarda. Calia completar una inscripció i haver afrontat tots els pagament de les quotes d'afiliat, que es podien actualitzar abonant en aquell moment 20 euros.

La xifra provisional d'inscrits ha estat baixa, entorn del 7,6 per cent dels 860.000 afiliats que diu tenir el PP, fet pel qual tres dels candidats, José Ramón García-Hernández en primer lloc, però també José Manuel García Margallo i Pablo Casado, van demanar a la COC que es replantegés les normes establertes i relaxés els requisits, de manera que fins al mateix dia de les votacions els afiliats es poguessin apuntar. La comissió, presidida per Luis de Grandes, va decidir no canviar res.