El Govern defensa apujar impostos per millorar l'Estat del Benestar

El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar una pujada d'impostos a Espanya per complir els compromisos amb la Unió Europea i millorar l'Estat del Benestar. «Volem tenir un sistema fiscal de tercera per tenir un Estat de benestar de primera?, no és possible», va assegurar després de ser preguntat a Brussel·les per la pujada d'impostos dels carburants.

Sánchez no va negar que tingui prevista la pujada d'aquests impostos, però sí que va defensar «obrir un debat sobre una fiscalitat justa a Espanya». «Aquí haurem de mirar quin és l'objectiu i el meu compromís és que a qui protegirem és a la classe mitjana treballadora», va afirmar sense aclarir com ho farà pujant la tributació en els carburants.

El líder socialista es va queixar que els ingressos públics a Espanya representen el 38% del Producte Interior Brut, el que considera insuficient per cobrir les despeses socials necessàries. «Volem tenir uns ingressos fiscals de primera per tenir un Estat de benestar de primera? Això és el que vol el Govern d'Espanya», va afirmar.

En un altre ordre de coses, la portaveu del Govern, Isabel Celaá, va descartar que s'autoritzin excarceracions a través de la progressió de graus dels presos d'ETA, majoritàriament classificats actualment en règim tancat, i va defensar els acostaments a presons del País Basc perquè es faran complint la llei, de la mateixa manera que ho va fer el primer Executiu de José María Aznar.

«No hi haurà ni progressió de grau ni de bon tros excarceracions», va assenyalar Celaá en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La portaveu del Govern va defensar que les decisions sobre presos, incloent els trasllats, no és competència del Govern. En aquest sentit, va explicar que correspon a Institucions Penitenciàries, organisme dependent del Ministeri d'Interior, i a les juntes de tractaments dels diferents centres penitenciaris. També va fer referència als psicòlegs i als jutges de vigilància penitenciària. Entre els seus arguments, va recordar que «aquest procés es va iniciar al voltant de febrer o març», remetent a l'informe que va sol·licitar l'anterior Govern.