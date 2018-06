La infanta Cristina va visitar Iñaki Urdangarin a la presó diumenge passat

La infanta Cristina va visitar diumenge passat el seu marit, Iñaki Urdangarin, en la primera visita de la que va gaudir a la presó de Brieva (Àvila), segons va avançar El País. L'exduc de Palma segueix aïllat en el mòdul d'homes d'aquesta presó de dones mentre espera que Institucions Penitenciàries decideixi sobre la seva classificació de grau.

El Ministeri d'Interior disposa d'un termini de dos mesos perquè la seva Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que dirigeix Àngel Luis Ortiz, ratifiqui o no la proposta de classificació inicial que elevi la junta de tractament de Brieva. Aquest termini no comença a comptar fins que la condemna sigui notificada a la direcció de Brieva, el centre penitenciari que va triar el 18 de juny Urdangarin per complir la condemna de cinc anys i deu mesos per prevaricació, malversació, tràfic d' influències, frau i dos delictes fiscals pel cas Nóos.

Com que és una presó de dones, Urdangarin es troba aïllat en el mateix pavelló d'homes en el qual va complir condemna l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán. El centre penitenciari pot en la seva proposta de classificació inicial proposar un canvi del centre de compliment de condemna, quelcom que ha argumentar i que, de nou, Institucions Penitenciàries pot o no ratificar.

Urdangarin, com qualsevol altre intern, té dret a recórrer les decisions que adopti l'administració davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària corresponent a la demarcació d'Àvila.