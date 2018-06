L'atacant del diari local dels EUA va actuar per venjança

L'home que va atacar un diari local d'Annapolis causant cinc morts es va mutilar els dits perquè la policia no el pogués identificar per mitjà de les seves empremtes dactilars. No obstant això, les autoritats han estat capaces de determinar la identitat de l'assassí, que es diu Jarred Ramos i va actuar per venjança. Ramos va perdre el 2015 una demanda per difamació que havia presentat contra el diari per un article de 2011 en el qual el Capital Gaceta l'identificava com a assetjador de dones a les xarxes socials citant documents judicials.

La policia va explicar que el tiroteig va ser un «atac dirigit» després que el diari rebés amenaces a les xarxes socials. «Sabem que es van enviar amenaces a Capital Gaceta a les xarxes socials. Estem intentant confirmar de quin compte eren i qui les va enviar», va explicar el cap policial del comtat d'Anne Arundel, Bill Krampf. També va afirmar que les amenaces no semblaven estar destinades a un sol individu.