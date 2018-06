Moren dos palestins per trets de les tropes israelianes a Gaza

Almenys dos palestins van morir i més de 300 van resultar ferits a causa de la repressió en una nova jornada de protestes a la Franja de Gaza per part de l'Exèrcit d'Israel. Les víctimes mortals són un adolescent de tretze anys i un jove de 24. El menor, que no va ser identificat, va ser tirotejat a prop de Khan Yunis, mentre que el jove, Mohammad Fauzi Hamaide, va perdre la vida a les rodalies de Rafah. Les forces hebrees a la zona també van utilitzar gasos lacrimògens, provocant nombrosos casos d'afectats per problemes respiratoris.

La frontera entre Israel i l'enclavament palestí ha estat escenari d'un important increment de la violència des del 30 de març, quan es va iniciar la Gran Marxa del Retorn per reclamar el dret dels refugiats palestins a tornar als habitatges en què residien abans de la creació de l'Estat d'Israel l'any 1948. Des de llavors, la repressió israeliana de les protestes ha provocat la mort de més de 130 palestins, sense que s'hagi registrat cap baixa entres els soldats de l'Exèrcit israelià.