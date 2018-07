Detenen un home per deixar els seus fills sols a casa per anar al bar

Agents de la Policia Nacional han detingut a Xàtiva a un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament de família, després de pel que sembla anar-se a comprar tabac i trobar-se amb un amic i anar-se al bar i deixar als seus fills menors d'edat, un d'ells de 20 mesos, sols al domicili. La mare s'havia anat a treballar i els havia deixat al càrrec de la seva parella i en tornar es va trobar la situació. El nen de 20 mesos havia caigut del llit i sagnava per la boca.

Els fets van passar a dos quarts d'una de la matinada, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un domicili de Xàtiva, on s'escoltava el plor d'un nen, així com uns veïns d'un edifici proper observaven a un nen sagnant per la boca i un altre d'uns set anys que demanava auxili.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc on es trobava una dotació de la Policia Local, i després de seguir escoltant el plor van preguntar si hi havia algú que es fes càrrec del menor, contestant una veu de nen que estaven sols, ell i altres dos més, i que mentre estaven dormint el petit havia caigut del llit i li sortia molta sang per la boca.

Els policies davant tal situació van accedir a l'interior de l'habitatge i van observar com un nen, sagnava per la boca i amb el tors i cames cobertes de sang. L'acompanyaven amb altres dos nens, d'uns quatre i set anys, sent aquest últim el que havia sol·licitat auxili pel balcó.

Després d'auxiliar el més petit i calmar als altres dos, els agents van esbrinar que quan se n'havien anat a dormir el seu pare estava al domicili però que desconeixien quan havia marxat i on havia anat. La seva actual parella es va presentar al domicili després de finalitzar la seva jornada de treball. Va explicar que havia deixat als tres menors a càrrec del pare i que aquest havia marxat deixant el telèfon mòbil en l'habitatge.

Aproximadament una hora més tard, es va presentar el pare dels menors al domicili, que va comentar que havia aprofitat que els nens estaven dormint per baixar a comprar tabac, i en trobar-se amb un amic s'hauria anat a un bar a prendre alguna cosa.

Finalment, els agents després de realitzar diverses comprovacions el van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'abandonament de família. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.