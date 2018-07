EUA creu que Corea del Nord té més urani enriquit per a armes nuclears

Les agències d'intel·ligència nord-americanes creuen que Corea del Nord ha augmentat la seva producció dels combustibles utilitzats per fabricar armes nuclears en diverses localitzacions secretes del país en els últims mesos, en un intent d'amagar-les en plenes negociacions amb els Estats Units sobre una possible desnuclearització completa de la península coreana.

D'acord amb la cadena de notícies dels Estats Units NBC, l'últim informe proporcionat pels serveis d'intel·ligència del Govern nord-americà sembla expressar el contrari del que va dir el president, Donald Trump, que després de reunir-se amb el líder nord-coreà, Kim Jong Un, va assegurar que Corea del Nord «ja no suposava cap amenaça nuclear». L'NBC va citar cinc funcionaris d'alt rang del Pentàgon, segons els quals Corea del Nord hauria augmentat la seva producció d'urani enriquit per produir armes nuclears malgrat haver millorat les seves relacions diplomàtiques amb els Estats Units i les promeses assolides entre dos líders.

D'acord amb les fonts de la cadena, Corea del Nord comptaria amb més d'una instal·lació de producció d'armes nuclears a més de la coneguda a Yongbyon. «Existeixen proves inequívoques que estan intentant enganyar els Estats Units», va al·legar un dels citats per l'NBC.

La CIA no va comentar les informacions publicades per la cadena de televisió. El Departament d'Estat, per la seva banda, tampoc va voler confirmar-ho, igual que la Casa Blanca.